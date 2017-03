Tompaul kommt zu Besucht Tompaul ist eine Band aus Baden, die mit simplem Singer-Songwriter Sound angefangen hat und sich nach und nach zu einem elektronischen Live-Act entwickelt hat. Der nostalgisch gemütliche Sound passt perfekt zu einer “Am Sonntagmorgen im Bett bleiben und träumen” Session, wie auch zu einer lockeren Tanzeinlage am Freitagabend. Tompaul kommen uns nächsten Freitag im Gaffa besuchen und bespielen unser Studio mit Klängen, die einen im ersten Moment an The XX oder Depeche Mode erinnern, sich dann jedoch als ein ganz eigenes Kunststück erweisen. Wir freuen uns! Tune in Gaffa auf 3FACH 97.7 FM am 10.3.2017 um 19:00! Tompaul findest du auch auf Facebook. Live sehen und hören kannst du sie am Winterfestival 2017 in Wolhusen.