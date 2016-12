Tory Lanez im X-Tra Radio 3FACH empfiehlt:

Am 16. März um 20.00 Uhr Wie heisst es so schön? Was lange währt, wird endlich gut: Das heiss erwartete Debütalbum “I Told You” von Tory Lanez ist im August erschienen. Er nahm sich für den Schaffensprozess seiner Platte ganze sieben Jahre Zeit. Währenddessen war er alles andere als faul! Der 24-Jährige produzierte bereits unglaubliche 15 Mixtapes – genug, um sich eine stabile Fanbase aufzubauen. Der Rapper und Songwriter aus Toronto lässt musikalisch gekonnt Rap und Gesangseinlagen ineinander fliessen. Doch da sein Sound recht schwer zu fassen ist, hat er die Beschreibung gleich mitgeliefert: “Swavey” nennt er seinen minimalistischen Ansatz, mit dem er die Grenze zwischen Rap und Future RnB endgültig ausradiert. So hat er Meisterwerke wie “Say It” oder “LUV” geschaffen. Wir freuen uns deshalb auf das erste Konzert von Tory Lanez in der Schweiz: Am 16. März 2017 spielt er eine Headline-Show im Zürcher X-TRA!

