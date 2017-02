“Creative Rock” und Dirty Sound Magnet Neustart. Reset. Alles auf Null. Dirty Sound Magnet aus Fribourg ist in neuer Formation und mit neuem Sound im Gepäck wieder auf Tour. Ihre neuste Scheibe “Western Lies” wird im Mai erscheinen, einen kleinen Vorgeschmack drauf gibts jedoch schon heute Abend im Sedel. Ein DIY Projekt, welches überraschend neuen Sound einer doch so alten Band hervorgebracht hat. Retro, Psychedelic, 70’s Rock, oder in ihrer eigenen Sprache: “Creative Rock”. Mit lauten Drums und wummernden Bässen wird Dirty Sound Magnet den Sedel heute Abend so richtig zum Dampfen bringen. Über den rebellischen Part ihrer Musik und einem “Nackt-Meeting” haben sie uns heute im VeKal Auskunft gegeben: