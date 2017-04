Etwas mehr als ein Jahr ist es her seitdem From Kid ihr Debütalbum “You can have all the wonders” veröffentlicht haben. Jetzt rücken die jungen Musiker aus Chur nach mit der neuen Platte “Favorite Storm”, die heute live in der Gewerbehalle präsentiert wird. Wie das Album entstanden ist und was das Publikum heute von ihrem Konzert erwarten kann, erfährst du im Interview.





“Support your local girl gang” So lautet das Motto vom heutigen Abend im Südpol. Das Kollektiv V feiert ihren Release. Mit einer geballten Ladung girl power wird die Nacht durchgefeiert und getanzt bis in die frühen Morgenstunden.

Ella Soto aus Lausanne bringt die Girl Power des Kollektiv V auf die Bühne. Mit ihrem feministischen und gesellschaftskritischen Sound ist die junge Schweizerin nicht mehr aus der Playlist vom 3FACH wegzudenken. Ihre Songs handeln von starken Frauen, Verewaltigungen und Sexismus.

Vor dem Konzert im Südpol haben wir mit Ella über ihre Musik, weitere Pläne und den Sexismus in der Musikbranche gesprochen. Sie hat uns auch verraten, warum Feministinnen keine Männer-Hasserinnen sein dürfen.