Heute ist der Auftakt des “There Are Worse Bands” Festival in Luzern. Das heisst 15 Tage, 60 Bands, 23 Locations und 30 Konzerte! Das Treibhaus startet heute mit dem ersten Konzertabend mit einer Schweizer Welle: Basement Saints, Hej Francis! und Sons of Morpheus beglücken das Publikum mit tosendem Rock und Indie-Sound.

Morgen geht es Schlag auf Schlag weiter mit Molly’s Lips aus England. Sie spielen auf keiner gewöhnlichen Bühne sondern im Old Town Records Store im Herzen der Altstadt. Als kleiner Vorgeschmack gabs ein paar Live-Songs im Vekal am Samstagnachmittag und ein Schwätzchen über ihre bisherigen Konzerte in Europa und über ihren – wie sie selbst sagen – untanzbaren Sound.