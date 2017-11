Das Parterre in Luzern wurde vor 3Wochen wiedereröffnet. Äusserlich hat die Bar einige kosmetische Eingriffe erfahren. Doch auch am Konzept wurde so einiges geändert. Seit neustem gibts nun auch Konzerte im hinteren Teil des Parterre in Luzern zu geniessen.

Das Multitalent Aliocha beglückt heute das Publikum im Parterre mit seinen Klängen. Doch nicht nur der Musik, sondern auch der Schauspielerei hat er sein Herz vergeben. Einen Plan B hat er zwar keinen, aber ganz viel Liebe für seine Musik.