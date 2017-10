Programm Industriestrassenfest 2017 Alljährlich verwandelt sich die Industriesstrasse in Luzern in ein kleines aber feines Strassenfestival. Von Mittags bis Abends gibts vom Flohmi, über den Wurststand und das Slowbike-Rennen für Alle etwas zu entdecken. Auch Live-Musik von lokalen Musikern wie Pink Spider, Ado oder Only For The Sexy People gibt es zu hören. Das ganze Programm für das Industriestrassenfest kannst du hier nachhören: Nicht nur bei uns im 3FACH ist das Industriesstrassenfest ein Muss. Auch beim 041 – Das Kulturmagazin ist dies der heisseste Ausgangstipp von diesem Samstag. Weitere Ausgangstipps von der 041 Redaktion hörst du in unserer neuen Rubrik “Kulturkalender Expertentipps”: