Pussy Power in der Soca Musikszene Den Sommer in all seinen Facetten zelebrieren, das ist heute möglich am Swiss Soca Festival 2017. Heute bricht der zweite und somit letzte Tag des Festivals an. Ab 16.00 Uhr wirst du auf dem Lädeliplatz mit karibischen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt, ab 22.00 Uhr erwartet das Publikum Live-Musik in der Gewerbehalle und im El Barrio. Mit dabei sind unter anderem Kimba Soranzo, Scrappy oder Natalyah. Mit letzterer führten wir ein kleines Telefoninterview um uns mal umzuhören, wie die Geschlechterrollen in der karibischen Musikszene verteilt sind: