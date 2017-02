Rappelvolles Studio – Rappelvolles Ausgangsprogramm Am KickAssAward 2015 sorgten sie für die musikalische Unterhaltung, nun sind sie ein Jahr später zurück in Luzern und sorgen mit ihrer Musik wieder für Tanzstimmung.

True aus Bern haben im September 2016 ihre jüngste Scheibe “Wrapped in Air” veröffentlicht. Im Südpol treten sie heute Abend zusammen mit Tim&Puma Mimi und OddBeholder an der Mouthwatering Recors Labelnight auf. Vor dem Soundcheck im Südpol haben sie uns im VeKal einen kurzen Besuch abgestattet. Von 50Verzweifelten Anrufern, die ihre Songs nicht finden konnten, bis zu fehlendem Equipment beim Konzert, haben sie uns ihre lustigsten Geschichten aus dem Band Alltag erzählt: Techno vom Feinsten gibt es heute Abend im Uferlos in Luzern.

Besuch aus Helsinki steht hinter den Plattenteller und versogt dein Tanzbein mit wummernden Bässen.

Denzel und J.Lindroos sind bekannt für Facettenreichen Techno und Beats, die auch die stillsten Mäuschen zum Zappeln bringen. Wie sie ihre Platten zum turnen und die Menge zum Stampfen bringen, kannst du hier nachhören: Genretechnisch ganz anders siehts heute Abend im Klub Kegelbahn aus. Veil of Light liefern dunklen Post-Punk und lassen die Kegelbahn noch ein Stückchen düsterer erscheinen. Die Zürcher haben mit ihrer LP “Ursprung” eines der vielversprechendsten Alben im 2016 geliefert.

Die Psychologischen Hintergründe des dunklen cold wave gibts hier in voller Länge: