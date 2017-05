The Espionne im Interview Ein kunterbunter Musikabend erwartet dich heute in der Gewerbhalle. Nach der Singer / Songwriterin Jasmin LaRue erwartet dich auch noch die EP-Taufe von “Oceans and Era”, dem neuen Werk von der luzerner Band The Espionne. Nach ihrem Album “In Colour” rücken sie nun mit dieser neuen Scheibe nach. Warum es sich dabei um eine EP und um kein Album handelt und wie die neue Platte so klingt, haben sie im Vekal erzählt.