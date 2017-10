Von Grosis Hütte auf den Südpol Dancefloor Angefangen hat bei Livio alles in Grosis Hütte. Zusammen mit seinem Bruder schmiss er beinahe wöchentlich Homefeten mit bis zu 80Leuten inklusive DJ-Sets. Mittlerweile ist er Teil des neuen Technolabels Nachtsicht. Das Luzerner Label setzt auf Regionalität. Das spürt man auch beim LineUp im Südpol, wo sie heute Abend ihren Startschuss feiern. Solo Duo und Hrmline heizen der Menge so richtig ein. Im Interview haben uns Felix und Livio vom Label Nachtsicht erzählt wie das sie die Meute an ihre Parties locken wollen: