Whitney – Light Upon The Lake: Demo Recordings Im Januar 2016 veröffentlichte die Band Whitney ihre Debut Single «No Woman» und wurde mit ihrem Folkpop gleich zum Liebling der Indiewelt. «Light Upon The Lake», Whitney’s Debut Album, folgte dann im Juni.

Seither reiten die beiden Jungs auf einer richtigen Erfolgswelle. Nach nur einem Jahr ihrer Existenz konnte die Band alle grossen Bühnen der Indie Szene bespielen – zu recht! Max Kakacek und Julien Ehrlich zogen sich nach der Auflösung ihrer früheren Band Smith Westens zurück, um neuen Sound zu kreieren.

So ist ihre Musik in einer Waldhütte in Illinois entstanden. Dass solch ein erfolgreiches Projekt wie Whitney dabei entsteht, hätten sie aber nicht gedacht.

10 Demo Songs nahmen sie mit einem Tape Gerät auf, bevor sie die Songs dann in einem Studio in Kalifornien einspielten. Doch ebenso grandios wie die professionell produzierten Tracks sind die Demo Songs. Genau deshalb releast Whitney diesen Freitag das Album «Light Upon The Lake: Demos».

Rohe Aufnahmen, nicht perfekt abgemischt aber extrem warm und authentisch, wenn man bedenkt, dass alles in einer verlassenen Waldhütte aufgenommen wurde.

«Light Upon The Lake: Demos», ein wunderbares Album, welches nun nochmals auferlebt und deshalb als unser Album der Woche gefeiert wird.