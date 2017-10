Freie Stelle: Leitung Marketing/Kommunikation Im Januar wird im 3FACH eine von vier Geschäftsleitungsstellen frei. Deshalb suchen wir per 15. Januar 2018 eine neue LEITUNG MARKETING UND KOMMUNIKATION 80% Auf dich wartet ein rund 40-köpfiges Team mit Innovationsgeist, drei Geschäftsleitungs-Gspändli, eine Person welche mit dir die Kommunikation/Marketing umsetzt und ein Job mit viel Gestaltungsspielraum, sowie 1001 Projekte. Bist du verantwortungsvoll, kreativ, initiativ und verhandlungssicher? Hast du Visionen für Radio 3FACH? Arbeitest du gerne strukturiert in einem hektischenUmfeld? Dann bist vielleicht genau du unsere Frau oder unser Mann! Bewirb dich bis am 31. Oktober 2017! Hier findest du das detaillierte Stelleninserat für die Leitung Marketing und Kommunikation.