Nach einer längeren Abstinenz des Beromünsters liess Visu vor 2 Wochen mit “Druff / zrugg” eine Bombe platzen. Und was für eine. Auf einem dunklen aber extrem nach vorne gehenden Klangteppich von Tantu Beats spittet Visu 6 Minuten Realtalk, zuerst mit Gangatmosphäre in der Luzerner Innenstadt, dann bei Sonnenuntergang auf der Museggmauer. Visu hat mit seinem neuen Track die Blicke der Schweizer Trapszene auf sich gezogen. Er sagt was niemand sonst so in einem Song gesagt hat, zusammen mit einem Flow, den man in der Schweiz noch nicht auf solch einen Trap Beat hören konnte. Dies steiss gewissen Nichtgönnern so sehr an die Zehen, dass sie direkt die Dislike-Keule aus Afrika schwingen lassen, denn von dort kommen 70 Prozent der gesamten negativen Bewertungen. Big Up för den Yungen Dude!!!

Zieh dir Druff / zrugg jetzt direkt rein!

Vote für Visu damit er nächste Woche die 1 wieder besetzen kann!

1. Druff / zrugg Visu



2. Riding The Waves The Legends



3. Mask Off Future



4. Ohlala Pronto & The Rookiez



5. Bros RIN



6. Selfish (Prod. by Kirk Knight) DonMonique



7. Silurian Blue Floating Points



8. Some Sunsick Day Morgan Delt



9. Off The Radar Noga Erez



10. Throne Of Stars Triptides



11. After Hebden Saint Etienne



12. Mourning Sound Grizzly Bear



13. Shine A Light (feat. Thaddillac) Shabazz Palaces



14. Goat Flokk Cristobal And The Sea



15. Hypnic Jerk Lemony Kravitz



16. Car, Car, Car DJ Hell



17. U Must Be Ill Braqueberry



18. Leap Year Misty Coast



19. Bright Blue Clea



20. In Hollywood Atlas Cedar



21. Happy Tune Yser

Four by Yser

22. Infinite Bisous Teen Sex



23. Afraid Boyboy



24. Delicious Gourmet



25. J-Boy Phoenix



Wartepositionen

1. Todd Terje – Maskindanz



2. Wolf Alice – Yuk Foo



3. Hermann – Plakat



4. Oumou Sangaré – Kamelemba



5. Busy P feat. Mayer Hawthrone – Genie