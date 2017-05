Über 20 Ensembles feiern heute den Abschluss des “Heimspiele” Theaterfestivals 2017. 24 Stunden lang wird an sieben Orten, in und ums Luzerner Theater, die Freie Tanz- und Theaterszene dich möglichst wild, unkonventionell und vielseitig bespielen.

Was hier in den nächsten 24h passieren wird, weiss noch niemand so wirklich….. in unserem Live-Ticker & auf Instagram kannst du das Geschehen aber selbst mitverfolgen.

Für alle, die wissen wollen was wann wo am Friendly Take Over #fto2017 läuft: this is your man 🌹 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 27. Mai 2017 um 8:52 Uhr

“lucky conditions in presence” Japanische Fesselkunst im Zusammenspiel mit Livemusik & Videoprojektionen #fto2017 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 27. Mai 2017 um 8:57 Uhr

solo io im @luzernertheater #fto2017 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 27. Mai 2017 um 10:45 Uhr

auch für den grossen Hunger ist gesorgt – Friendly Take Overrrrrr 💥🌶 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 27. Mai 2017 um 11:11 Uhr

“Ardiane – Eine Frau sieht rot” Theseus verschmäht Ariadne’s Liebe, sie will sich rächen – scheitert jedoch tragisch #fto2017 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 27. Mai 2017 um 11:37 Uhr

-Fuck the Facts- Leben wir im Zeitalter des “Anti-faktischen”?! Gibt’s um 22:00 Uhr nochmals zu erleben #fto2017 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 27. Mai 2017 um 11:40 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 27. Mai 2017 um 12:16 Uhr

-Trottvoir- Die Compagnie Trottvoir entwickelt ein Stück mit zwei Fronten und stellt einige Fragen an unseren Wettbewerbswahn #fto2017 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 27. Mai 2017 um 12:18 Uhr