Bad Bonn Kilbi 2017

Vom 2.06-06.06.17 in Düdingen, Freiburg.

Alle Electronic, Noise Rock und Experimental – Music Fans aufgepasst! Die Bad Bonn Kilbi ist wieder am Start. Am Ende der Bonnstrasse in Düdingen steht es friedlich: Das Café Bad Bonn mit seinem vielfältigem Musikprogramm. Gespielt haben dort schon Grössen wie z.B. Queens of The Stone Age oder auch die Industrial-Metal Band Ministry.

Und einmal jährlich findet das Bad Bonn Kilbi-Festival statt. Dabei waren schon Grössen wie Aphex Twin, Allah Las oder Sophie Hunger. Auch auf der Line Up 2017 sind zum Beispiel die schweizer Band One Sentence. Supervisior, aus Luzern Schnellertollermeier oder die amerikanische Stoner-Rock-Band Sleep.

One Sentence. Supervisor mit “Algo Rhythm” von ihrem neustem Album: Temporär Musik 1-13