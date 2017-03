Blind Butcher Plattentaufe im Sedel Radio 3FACH empfiehlt:

Blind Butcher

Am 15.04.17 im Sedel Eine Kauderwelsch aus Englisch und Deutsch oder gleich eine Fantasiesprache. Blind Butcher lässt sich da viel Raum. So auch in ihrer Musik. Schnell, eine Mischung aus Country, New Wave, Rock’n’Roll, Disco und und und… .Wir sind gespannt auf ihre Plattentaufe für ihr neues Album Alawalawa im Musikzentrum Sedel. Blind Butcher: Alawalawa vom neuen gleichnamigen Album, letzte Woche ein Tinnitus auf Radio 3FACH.

Türöffnung: 20.00 Uhr

Show: 21.00 Uhr

Tickets: 15CHF

Vorverkauf: Petziticket.ch