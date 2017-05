Blue Balls – Luzern in Festivallaune! Radio 3FACH empfiehlt:

Blue Balls 2017

Vom 21.07 bis am 29.07.17 in Luzern Luzern feiert! Von Jazz bis Pop. Von klassischer Musik Rock. Das Blue Balls 2017 beschallt Luzern am 21.07 bis 29.07.17 mit insgesamt 74 Bands! Dieses Jahr mit dabei ist unter anderem die amerikanische Lyrikerin und “Godmother of Punk” Patti Smith. Mit ihren ungewöhnlichen Sprechgesängen, wobei ihr die Lyrics besonders wichtigs sind, hat sie etwas ganz eigenes geschaffen. Patti Smith mit ihrem Song “Constantine’s Dream” von ihrem neusten Album Banga.

Auch der Luzerner Long Tall Jefferson wird uns mit seiner simplen (Gitarre, Stimme und Mundharmonika)Art, wie es Bob Dylan pflegte, besingen. Als Gitarrist bekannt von Pablo Nouvelle startet Simon Borer nun sein eigenes Projekt. Long Tall Jefferson mit “Bad Day” aus seinem Album I Want My Honey Back.

Nebst Musik gibt es aber am Blue Balls auch Talkshows, einen Film, eine Foto-Expo und eine Video-Lounge. Rund um den Quai gibt es ausserdem auch noch einen Bazar mit Schmuck, Kleider und sonstigen Acessoires. Tickets findest du auf www.starticket.ch

(Titelbild/Oberstes Bild: Radio Moscow)