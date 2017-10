Bonaparte in der Schüür Radio 3FACH empfiehlt:

am 26. Oktober 2017

Bonaparte im Konzerthaus Schüür Vor knapp vor Jahr gelang Bonaparte ein viraler Hit mit seinem Video zum Song “White Noize”. Das Video ist ein Zusammenschnitt von humorvollen und komischen Ausschnitten, die Politiker bei ihrer Arbeit zeigen. Das Video bekam zwar auf Youtube eine Altersbeschränkung, ging aber trotzdem um die Welt. Das war aber nur der Vorgeschmack auf sein neues Album, das im Frühling dieses Jahres erschien. Mit diesem Album “The Return of Stravinky Wellington” kommt der Berner Trash-Punk-Men in die Schüür nach Luzern. Bei seinen Live-Shows weiss man nie was passieren kann, denn Bonaparte ist so chaotisch und energiegeladen, dass er sich selber nur schwer unter Kontrolle halten kann. Tickets zum Konzert vom 26.Oktober 2017 von Bonaparte gibts hier! Wo: Saal

Türöffnung: 20:00

Beginn: 21:00

Ende: 00:30

Eintritt: CHF 38