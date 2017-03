Bscene- Festival in Basler Clubs Radio 3FACH empfiehlt:

Am 17.03 und 18.03 in Basel Bscene feiert seinen zwanzigsten Geburtstag! In mittlerweile neun Clubs in Basel kann man verschiedene Musik aus der Umgebung, aber auch aus dem Ausland geniessen.

Mit dabei sind zum Beispiel der Bieler Rapper Nemo oder auch One Sentence. Supervisior. 1-Tagespass: 30 CHF (StudentInnen und Lehrlinge: 25 CHF)

2-Tagespass: 50 CHF (StudentInnen und Lehrlinge: 40 CHF)

Tickets: Starticket One Sentence. Supervisor