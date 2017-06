B:Ton Brunnen 2017 Radio 3FACH empfiehlt:

B-Ton Festival Brunnen

Am 25. und 26.08.17 in Nova Brunnen. Ein ehemaliges Industrieareal einer alten Zementfabrik wird zu einem Quartier mit nachhaltigen Werten! Aber vorher steht Nova Brunnen zur Zwischennutzung frei. – Und verwandelt sich auch in ein Zweitägiges Musikfestival. Am B:Ton Brunnen 2017 kannst du Musik geniessen aus der Schweiz, aber auch Österreich, Deutschland, England und Frankreich. Mit dabei sind zum Beispiel Hyperculte aus Genf, Dyse aus Berlin, Luke Vibert aus London. Tickets findest du im Vorverkauf auf tickettino.com 2 Tagespass im Vorverkauf: 45 CHF

Tagespass im Vorverkauf: 25 CHF

2Tagespass Abendkasse: 50 CHF

Tagespass Abendkasse: 30 CHF