Radio 3FACH empfiehlt:

B-Sides 2017

Vom 15.06 bis 17.06.2017 auf dem Sonnenberg, Luzern.

Das Abseits vom Mainstream. Das ist das, was auf dem B-Sides läuft. Denn so ist die Philosophie des Verein B-Sides und dabei haben sie letztes Jahr zum Beispiel die isländische Indie-Pop Band Valdimar auf den Sonnenberg gebracht oder auch von Luzern Haubi Songs!

Schon die 11. Ausgabe des B-Sides Festival findet dieses Jahr statt und das Line Up 2017 ist wieder gefüllt mit guter Musik, z.B. von Agnes Obel oder a=f/m!

Agnes Obel mit Citizen Of Glass von ihrem neustem Album: Citizen Of Glass



a=f/m mit Ashes von ihrem neustem Album: Magical Forest



Das B-Sides wird dieses Jahr von einem Kunstprojekt begleitet. «The Art of a Culture of Hope» von der Zürcher Performancekünstlerin Jessica Huber und dem britischen Performer James Leadbitter (Sprechstunde berichtete) beschäftigt sich mit der Hoffnung und der Angst, zwei starke Gefühle in dieser Welt.



Neben guter Musik und Kunst, wird man am B-Sides aber auch noch von grossem kulinarischen Finessen verwöhnt und am Samstagnachmittag gibts extra ein Kinderprogramm.

(Oberes Foto: Vision in Clouds)