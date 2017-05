Die Jugend politisch – Sitzung vom JUPALU Radio 3FACH empfiehlt:

JUPALU Kommissionssitzung

Am 01.07.17 um 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Moritzli (Stadthaus Luzern) Die Jugend politisch! Wieviele von uns wären schon aufgeschmissen gewesen, gäbe es da nicht den Nachtstern, welcher dir eine teuere Taxifahrt in der Nacht nach dem Ausgang nachhause erspart. Dies unter anderem Dank dem Jugendparlament. Diverse Projekte und Podiumsdiskussionen hat das Jugendparlament schon organisiert, wie zum Beispiel auch am Kick Ass Award 2013, wo es einen Preis für die jugendfreundlichste Tat verliehen hat. Ausserdem kann das Jugendparlament Vorstösse im Parlament einbringen und hat somit eine gleiche Stimme wie ein Grossstadtrat. Am 01.07.18 findet um 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr eine Kommissionssitzung statt.