Die Zelle rockt! Das Proberaumfestival Radio 3FACH empfiehlt:

Am 30.06.17 im Sedel. Zuerst ein Schwestern-Kloster, dann ein Gefängnis und nun ein Musikzentrum Konzerten vom Underground und internationalen Grössen wie Zeke oder aus der Luzerner Kulturszene Krankenzimmer 204. Krankenzimmer 204 – BrummBumm

Im Club finden die berühmt-berüchtigten Goa-Partys statt. Aber es werden nicht nur Konzerte gegeben, sondern auch geprobt. Denn die ehemaligen Gefängniszellen wurden in 54 Proberäume umgewandelt, in denen viele sogar zwei bis dreifach belegt sind. Die Bandbreite ist gross, von Hiphop zu Jazz zu Rock oder elektronischer Musik (Moped Lads, Fenchel, PatMan and the Gringos, …) Zum ersten Mal öffnen die Bands ihre Türen und spielen live in ihrem Proberaum ein Konzert!

Dazu gibts Disco im Club und wenn das Wetter mitspielt, der Chill Out Bereich im Garten. Ab: 18.00 Uhr