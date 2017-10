Doppelkonzert: Leyya & Crooked Colours Radio 3FACH empfiehlt:

Leyya & Crooked Colours

Am 11.Oktober.2017 im Konzerthaus Schüür Ein Abend zwei Konzerte? Die Schüür machts möglich!

Indie trifft auf leicht düster angehauchte, aber durchaus tanzbare Elektronik, dazu gibts melancholische Vocals. Das Ergebnis kann sich sehen (und definitiv auch hören) lassen. Kein Wunder haben Crooked Colours ihre Heimat Australien im nu erobert. Und eines musst du wissen, wenn unsere Musikredaktion ihren Song in unserem Programm laufen lässt, dann darfst du ihr Konzert auf keinen Fall verpassen. Nach dem Österreich im aktuellen Jahrzehnt schon grosse Musikexporte stellen konnte, braust in ihrem Windschatten schon die nächste Generation heran. Dazu ghören zum Beispiel Leyya. Das Duo aus Wien bespielte diese Saison die Bühnen der grössten Festivals in Europa und reitet mit ihrem Sound definitiv auf einer Erfolgswelle. Musik und Stars von morgen, momentan noch die Newcommer der Stunde, gibts für dich am 11.Obktber.2017 im Konzerthaus Schüür.

Ziemlich cooles Programm für einen Mittwoch Abend und darum können wir dieses Doppelkonzert sehr ans Herz legen. Wo: EG

Türöffnung: 19:30

Beginn: 20:30

Ende: 00:30

Eintritt: CHF 25