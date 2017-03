Ep-Taufe Krankenzimmer 204 Radio 3FACH empfiehlt:

EP-Taufe Krankenzimmer + Lynn Maring, Guy, Medooza, FS Bart

Am 14.04.17 im Sedel Düster und gruselig kommt die neue EP “Vena Saphena Magna” der Luzerner Band Krankenzimmer 204 daher. Die selbsternannte Doom Industrial-Band startete zuerst als Ein-Mann Projekt von Roman Pfaffenlehner. Mittlerweile hat sich das Ganze aber in eine Fünf-Kopf-Band ausgedehnt. Mit dabei sind auch Julia Valentina Wolf, Laurin Huber, Philipp Ehgartner und Tom Kuhn.

Umrahmt wird die Plattentaufe mit Guy, Lynn Maring, Medooza und FS Bart. Ein weiterer toller Abend im Sedel in Sicht! Hier ein kleiner Vorgeschmack: Das Lied “Drone” von Krankenzimmer 204 von ihrer neuen EP “Vena Saphena Magna”.

Programm:

21.00-23.00 Intro by Guy (Zweikommasieben)

23.00 – 00.00 Lynn Maring

23.00 -01.00 Krankenzimmer 204

01.00 -03.00 Tanz mit Medooza

03.00 – 05.00 FS Bart Eintritt 20 CHF inklusive Geschenk

Veranstalter: Knackis Entertainment