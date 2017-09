Esben and the Witch – Grosse Töne im Sedel Radio 3FACH empfiehlt:

Esben and the Witch

am 28.September 2017 im Sedel “Esben and the Witch” haben ihr Band nach einer Dänischen Volkssage benannt. Sie stammen ursprünglich aus Brighton in England, jedoch leben sie heute in Berlin. Da haben sie auch ihr aktuelles Album “Older Terrors” aufgenommen. Dabei hat die Band um Sängerin und Bassistin Rachel Davies keine halben Sachen gemacht, sondern vier Songs zwischen 10 und 13 Minuten inszeniert. Es erschien am 4. November 2016 auf dem französischen Metal-Label “Season of Mist”. In ihre epischen Stücke fliesst vieles mit ein. Okkulte Tendenzen, Dreampop und Shoegaze, Doom, Drone und Ambient. Es ist Musik, die Zeit zur Entfaltung verlangt, was auf den drei Vorgängern nicht zwangsläufig anders war, nur hat sich die Form ein wenig geändert. Jetzt macht das Trio auf ihrer Europatour einen exklusive Stopp im Sedel! Der hier ist schon etwas älter aber ein riesen Song:

Zeit: 22Uhr

Mehr Infos gibts hier.