Freak Power featuring Luzerner Musikszene Radio 3FACH empfiehlt:

Freak Power featuring Luzern

am 14.Oktober 2017 im Konzerthaus Schüür Bereits im Jahr 1995 waren “Freak Power” zum ersten Mal zu Gast in der Schüür. Damals waren sie eines der ersten, grossen und internationalen Highlights des Konzerthauses.

Jetzt ist ihr Front-Mann Ashley Slater zurück. Seine Band “Freak Power” hat sich noch in den 90er aufgelöst. Die Schüür hat ihm aber eine neue besorgt. Ashley Slater tritt zusammen mit Bands und Musikern aus Luzern auf. Mitdabei sind unteranderem Hanreti, Reto Burrell, Spinning Wheel, Fredy Studer, Kackmusikk, Haubi Songs, Stoph Ruckli, Roman Pfafffenlehner, Philippe Burrell, Franziska Staubli, Martina Berther. Erwartet werden aber auch noch etliche Special-Guests.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Dieses einmalige Arrangement darfst du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Damals klang “Freak Power” noch so.

Doch wie Front-Mann Ashley Slater im Featuring mit dem “Who is Who” der Luzerner Musikszene klingt, wirst du nur erfahren, wenn du am 14.Oktober 2017 deinen Arsch ins Kozerthaus Schüür schwingst. Tickets gibts hier! Wo: Saal

Türöffnung: 21:00

Beginn: 22:00

Ende: 06:00

Eintritt: CHF 28