Am 27.Mai bis 28.Mai 2017 Auch dieses Jahr präsentieren das Kleintheater und der Südpol im Rahmen der Heimspiele die lokale, freie Theater- und Tanzszene. Vom 15.05-27.05 werden die Räume für Musiktheater bis zu Spoke-Word Veranstaltungen geöffnet und zum Meinungsaustausch eingeladen. Es gibt Workshops, Proben und spontane Stelldicheins. Dieses Jahr gibt es einen Grande Abschluss: Das ACT Zentralschweiz organisiert zusammen mit dem Südpol und dem Kleintheater ein Friendly Take Over des Luzerner Theaters. Für 24 Stunden wird das Luzerner Theater der freien Theaterszene übergeben. Es wird geschlemmt (Unter anderem Alpineum Glace, …), musiziert, gesprochen, gelacht, gefeiert und am Morgen ein Katerfrühstück in der Box genossen. Doch vor dem Frühstück gibt es in den ersten Morgenstunden noch etwas für den Adrenalinspiegel…: Achtung Gruselfreunde und und Mutige Gemüter…Die Geisterbahn lässt grüssen. Das Ganze dauert genau 24 Stunden und zwar vom 27.05, um 14 Uhr, bis am 28.05, um 14 Uhr und findet in der Box des Luzerner Theaters, dem Orchestergraben, im Hauptfoyer, dem Foyer 1. Rang, dem Kassenfoyer, auf der Terrasse, bei den Arkaden und einer Hauptbühne statt. (Bild oben: Ein Heimspiel 2017: Heimspiel 2017: Nina Langensand: Che, am 26.05.17 um 20 Uhr im Südol)