Genetikk im X-tra in Zürich Radio 3FACH empfiehlt:

Genetikk Am 25 März im X-Tra in Zürich Vor Experimenten scheut die deutsche Rap-Crew Genetikk nicht zurück. So erhielt ihr erstes Album Foetus Elemente von Jazz und Soul. Ihre Crew am Anfang nur aus den Rappern Karuzo und Sikk bestehend wuchs in vier Jahren auf 7 Mitglieder, welche nicht alle direkt mit dem Schaffen der Band zusammenhängen, sondern sonst am kreativen Schaffen von Genetikk beteiligt sind. Ihr neues Album erschien am 02.12.16 und heisst Fukk Genetikk. Die Texte handeln dabei von Favelas, Drogen, Sex und Geld. Dabei sind es gesellschaftskritische Lyrics, wie über die Flüchtlingskrise. Türöffnung: 19.00 Uhr

Show: 20.00 Uhr – 23.00 Uhr

Eintritt: ab 54CHF

Tickets: Ticketcorner.ch Das Lied “Wünsch dir was” ist auf dem viertem Album “Achter Tag” zu hören.