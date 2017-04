Gimme Danger im Bourbaki Radio 3FACH empfiehlt:

Ab dem 27.04.17 im Bourbaki Der Garagen- und Psychedelic- Rock von The Stooges hat den Underground und die Subkultur-Szene nachhaltig geprägt. Grössen wie die Sex Pistols und viele mehr covertern ihre Lieder, wie z.B der Hit “I Wanna Be Your Dog“.

Der Indie-Film Regisseur Jim Jarmusch erklärt in seiner Doku “Gimme Danger” The Stooges sogar zu einer der einflussreichsten und besten Bands der Geschichte des Rock’n’Rolls. Als Hauptakteur im Film taucht Jim Osterberg alias Iggy Pop auf und erzählt über das Auf-und Ab- und Auf- und Ab von den Stooges. Von der Drogensucht, von Erfolgen und Misserfolgen. Dazu Archivmaterial und Interviews mit den inzwischen verstorbenen Bandmitgliedern Ron und Scott Asheton. Gimme Danger zeigt The Stooges, Jim Jarmusch bringt ein Stück Musikgeschichte auf die Leindwand.