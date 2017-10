Goliath, junger Vater in Panik Radio 3FACH empfiehlt:

Goliath

Ab dem 30.November 2017 im Kino Bourbaki Als Sven von der Schwangerschaft seiner Freundin Jessy erfährt, gerät er in Panik. Er fängt sich langsam, doch nach einem Schicksalsschlag beginnt er an sich zu zweifeln; Kann er überhaupt für das Kind sorgen und seine junge Familie beschützen? Genügt er als Mann? Auf der verzweifelten Suche nach Selbstvertrauen und sich selbst, stürzt er sich in exessives Krafttraining. Er pumpt sich mit Steroiden und Anabolika voll bis er seinen Köper und dessen Ausbrüche nicht mehr unter Kontrolle hat. Damit bringt er seine Freundin und auch ihr gemeinsames Kind in Gefahr. Der Hochschul-Master-Film vom Schweizer Regisseur Dominik Locher wurde auf der halben Welt für Preise nominiert. Unter anderem auch für den besten Film International am Filmfestival Locarno 2017. Mehr Infos findest du hier. Deine Reservation machst du am einfachsten gleich am Telefon unter 041 419 99 99.