Halt! Stop! Halt auf Verlangen Festival! Radio 3FACH empfiehlt:

“Halt auf Verlangen Festival!”

Am 3./4. Juni 2017 im Gasthaus Grünenwald. Das Haus für Laute Leute! Das ist das Gasthaus Grünenwald! In diesem Haus, in der Nähe von Engelberg, können Musiker und Musikerinnen/Theategruppen ihre Arbeit in voller Lautstärke dröhnen lassen und proben! Auf der Terrassen-Bühne und Wohnzimmer-Bühne des Gasthaus Grünenwald Festivals “Halt auf Verlangen” kann man sich auch dieses Jahr wieder von Interpreten und Interpretinnen aus der Schweiz und der Ferne beschallen lassen und sich von feinem Essen verwöhnen lassen. Geschlafen wird, wenn überhaupt (DJs bis in die frühen Morgenstunden), auf dem Zeltplatz ganz in der Nähe! Line Up:

Samstag, 03.06.2017:

Frankie Safari

Trampeltier of Love

Humanoids

Howlong Wolf

Das Flug Sonntag, 04.06.2017:

Film “Tony, You rock”

Tobi Gmür

Los Dos

Black Cat Bone

The Colts

Tsushimamire Trampeltier of Love – katholisch

TsuShiMaMiRe – Speedy

Anfahrt:

Mit dem Globi-Shuttle-Bus hin und zurück, an den Bahnhof Engelberg. Der Zeltplatz ist im 2-Tagespass (45 CHF, 1-Tagespass: 25CHF) inklusive. Das Gelände öffnet am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 13:30 Uhr.