Radio 3FACH präsentiert:

HALT AUF VERLANGEN FESTIVAL

Am 18. Und 19. Mai im Gasthaus Grünewald

Übers Pfingstwochenende verwandelt sich das Gasthaus Grünenwald bei Engelberg in das inzwischen 13. Halt auf Verlangen Festival.

Fast alles, was an den grossen Open Airs angeboten wird, gibt es auch am Halt auf Verlangen. Auf zwei Bühnen (Terrassen-Bühne und Wohnzimmer-Bühne) treten während zwei Tagen elf Interpretinnen und Interpreten auf. Neben kulinarischen Köstlichkeiten und Snacks gibt es eine grosse Bar in der Garage und eine die Mini-Espresso-Bar im Windfang und die «Lucha Libre Bar» mit wunderbaren Ausblick auf die Bühne.

Am Bahnhof wird man abgeholt und kann direkt beim Gasthaus Grünewald sein Zelt aufschlagen. An beiden Abenden verlängern DJs die Partynacht bis in die frühen Morgenstunden.

**************************

Samstag, 18.05.2013

Richman’s Kitchen Orchester

Cello Inferno

Gloria Volt

copy & paste

The Shit

Im Anschluss an die Konzerte wird DJ Jolly Roger die Gäste in die Nacht und in den Morgen führen… kein Ende in Sicht…

Sonntag, 19.05.2013

Marius und die Jagdkappelle

Pascal Claude

Trio from Hell

Hell Shovel

Min King

Lombego Surfers

Im Anschluss an die Konzerte werden die Besucher auch dieses Jahr von DJ Danny Ramone weiterhin auf Trab gehalten. Wer letztes Jahr dabei war, wird sich freuen! Und wie gehabt bis: open end.

**************************

Infos:

Zweitagespass für 45.- (Eintagespass: 25.-)

Start: Samstag um 17 Uhr (Programmstart: 18:30 Uhr) und am Sonntag um 14 Uhr (Programmstart: 16 Uhr).