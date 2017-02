Hundreds – Konzerthaus Schüür Radio 3FACH empfiehlt:

Hundreds

Am 12.03.17 im Konzerhaus Schüür

Die Bühnenshow ist dramatisch. Nebel, abwechselnd Licht und Schatten. Es ist die Rede vom Elektropop-Duo aus Hamburg, dem Geschwisterpaar Eva und Philipp Milner. Hundreds, wie sie sich nennen erinnern in ihrer Stimmung dezent an die britische Indie-Folk-Band Daughter.

Die Musik beginnt. Der Raum füllt sich mit einer düsternen, sehnsüchtigen Weite. Der Gesang melancholisch. Ein Konzert, welches zum Denken anregt. Beginn: 20.00 Uhr

Eintritt: 28 CHF

Vorverkauf: Unter Startickets

Reservation: Auf der Website der Schüür

Für Mitglieder des 3FACH-Memberclubs gilt 2 für 1