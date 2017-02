Radio 3FACH empfiehlt:

Jonathan Barnbrook-Visual languages for David Bowie

Am 02.03.17 in der Aktionshalle der Hochschule Luzern Design & Kunst

Er sieht die visuelle Kommunikation als eine Waffe für sozialen Wandel und ist der Designer von zahlreichen Alben und Veröffentlichungen von David Bowie. Johnathan Barnbrook, ein britischer Grafiker, Typografiker und Filmemacher berichtet am 02.03.17 über seine Projekte für David Bowie. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die visuelle Sprache. Bowie selbst bewusst schon Grenzen überschreitend in Kunst, Medien und Style ist eine schwierig zu fassen für die mediale und kulturelle Welt. Barnbrook sah also seine Herausforderung ein beständiges Kommunikationsmittel zu schaffen, welches aber zugleich die Mehrdeutigkeit Bowies zulässt.

Ein spannender Vortrag mit anschliessender Podiumsdiskussion mit Jonathan Barnbrook, Prof. Dr. Sarah Owens un Evert Ypma.

Start: 17.45 Uhr

Ende 20.30 Uhr