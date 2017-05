Kick’n’Rush 2017 Radio 3FACH empfiehlt:

Vom 07.07 bis 09.07 beim Fussballplatz beim Treibhaus (FC Kickers) Es wird wieder gekickt, verloren und gewonnen am diesjährigen Kick’n’Rush Turnier.Das Kick’n’Rush: Fussball der fätzt! Jedes Jahr treten in verschiedenen Ligas Teams gegen einander an und spielen 10 Minuten gegen einander. Aber Achtung! Wer durch zu übereifrigen Ehrgeiz auffällt wird mit einer Rosa-Karte gemahnt (siehe Kick’n-Rush Turnier-Regeln)! Neben den Gewinner in den Kategorien Kick’n’Rush-Liga, der Damen-Liga, der Herren-Liga und der Kinder-Liga, gibt es auch noch Sieger in der schillerndsten Kick’n’Rush-Persönlichkeiten und dem Team des Jahres. Letzes Jahr die schillersten Persönlichkeiten: Nadine und Gössi! Anmelden kann man sein Team auf der Webseite!