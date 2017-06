konkret festival 2017 Radio 3FACH empfiehlt:

Konkret Festival

am 23. & 24. Juni in Nänikon Am Freitag, 23. und Samstag, 24 Juni findet das 3. Konkret Festival statt, mit zwei Tagen handverlesener Perlen der Schweizer Musikszene. Und dazu: Bio-Pizza aus dem Lehmofen, Demeter-Burger, Camping, Feuerfässer, Kompost-WCs und ein tolles Familienprogramm zum Eintrittspreis von CHF 0.– Hinter dem Festival steht der Verein Konkret. Der Verein Konkret leistet seit mehr als 10 Jahren gemeinnützige Arbeiten im Naturschutz. Sein Ziel ist die Landschaftspflege, die Förderung der Artenvielfalt und die ökologische Aufwertung des Siedlungsraumes. Zudem gehört die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung für den Natur- und Umweltschutz zu seinen Aufgaben. Ein Muss für jeden Öko-Hipster, alle Alternativ-Technos, Familienjunkies und dich !!! Bevor es auf den Bühnen (Hausbar und Hauptbühne) so richtig abgeht, werden von 13-17 Uhr am Samstag “Klangspiele” gebaut. Angeleitet wird der Workshop von der Dorfwerkstatt Gryfikon. Verwendet werden Natur- und Recyclingprodukte. Sowohl am Freitag wie am Samstag erwartet dich ein musikalisch sehr abwechslungsreiches Programm. Freitag auf der Hauptbühne:

18.30 Gorki Gagarin

20.00 The Black Barons

21.30 Pueblo Criminal Freitag in der Hausbar:

23.00 The Lovers

00.30 Elio Ricca

02.00 Musork Sky Samstag auf der Hauptbühne:

11.00 Lou Ees

17.00 Il Coccodrillo

18.30 Pata e Perro

20.00 Spencer

21.30 Headless Project Samstag in der Hausbar:

23.00 Supermodel Death Dive

00.30 Crimer

02.00 Blind Butcher