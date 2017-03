m4music – das Popmusikfestival des Migros-Kulturprozent Radio 3FACH empfiehlt:

m4music

vom 30.03 bis 01.04 in Zürich und Lausanne Eine Conference mit den brennensten Themen im Musikgeschäft? Konzerte von nationalen und internationalen Grössen?

Die zwanzigste Ausgabe des m4music, dem Popmusikfestival des Migros-Kulturprozent bietet Musik vom Electro-Pop Duo Dachs bis zu dem virtuosen Klängen von Mario Batkovic mit seinem Akkordeon oder der englischen Band the Slow Show. Festival Tickets: Startickets

m4music 2-Tagespass: 89 CHF

m4music Freitag/Samstag: 59 CHF The Slow Show mit Bloodline