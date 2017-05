Mampfen, Schlecken, Schlemmern an der Lindenstrasse Radio 3FACH empfiehlt:

Streat – Schlemmern an der Lindenstrasse

Am 09.06 und 10.06 in der Lindenstrasse, Luzern Luzern hat einen Street-Food-Market! Schon zum dritten Mal in Folge findet Streat statt. Zwei Tage lang kannst du dich von zentralschweizer Produzenten mit einer kulinarischer Vielfalt verwöhnen lassen! Aber am Streat kann man nicht nur schlemmern, bis einem die Zunge am Gaumen kleben bleibt. Es gibt auch noch Degustationen, Live-Musik und Diskussionen zum Thema Slow Food! Das Essen im Mittelpunkt! Du möchtest selbst am Streat teilnehmen?

Dann kannst du dich hier anmelden.