black beatles aus der heimat von elvis Radio 3FACH empfiehlt:

Rae Sremmurd

am 27 Januar im Komplex 457 Die zwei jungen, wilden Brüder Swae Lee und Slim Jimmy bringen Tupelo wieder auf die Karte und sind auch schon Söhne der Stadt (wohl so etwas wie Ehrenbürger), alles genau so wie bei Elvis (Presley). Sie selber haben ja den Vergleich mit den Beatles in Spielgebracht und der Hype um die Zwei könnte ihnen auch recht geben – musikalisch sind wir uns da nicht so ganz sicher. Ein unterhaltsamer Abend sollte die Show im Komplex auf jeden Fall bieten und “No Type” von ihrer ersten Scheibe Sremm-Life I war auch auf 3FACH ein Hit. Sremm Life – YOLO – oder wie auch immer, es wird sicher FRESH Mehr infos findest du HIER.