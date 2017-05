Marteria in der Samsung Hall! Radio 3FACH empfiehlt:

Marteria

am 09.12.17 in der Samsung Hall Schon mit 16 Jahren hatte Marteria seine erste Veröffentlichung mit seiner HipHop Crew Underdog Cru. Das soll aber nicht heissen, dass er immer nur Musiker war. Auch als Model, Fussballspieler und Schauspieler war er schon unterwegs. Seinen Durchbruch hatte er wohl mit dem Album Zum Glück in die Zukunft, dass 2010 erschienen ist. Nun kommmt er am 09.12.17 auf seiner Hallentour auch in die Schweiz und beglückt seine Fans mit einem Konzert in der Samsung Hall. Marteria mit Aliens aus seinem neustem Album Roswell, dass am 26.05.17 erscheint

Tickets findest du unter starticket.ch Türöffnung: 18.00 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Ende: 22.30 Uhr

Eintritt: 55 CHF