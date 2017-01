Michael Elsener mit “Mediengeil” im Kleintheater Luzern Radio 3FACH empfiehlt:

Dienstag 07.02.17 20.oo Uhr/Samstag 11.02.17 20.00 Uhr Jung und bereits viel Bühnenerfahrung. Michael Elsener der Kabarettist, welcher vor einigen Jahren noch auf der Try-out Bühne im Kleintheater stand, spielte letzte Saison vor ausverkauftem Haus und tourt mittlerweile auch schon in unserem Nachbarland Deutschland. Nicht selten ist die Politik oder auch bekannte Schweizer Persönlichkeiten Thema seiner Parodien. In seinem aktuellen Stück Mediengeil zeigt er kritisch, was die Medien und Medienkonzerne mit uns machen und wir mit ihnen. Das Stück ist am Dienstag, 07.02.17, und am Samstag, 11.02.17, im Kleintheater Luzern zu sehen.