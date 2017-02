Moonlight – im Kino Bourbaki Radio 3FACH empfiehlt:

Moonlight – Erwachsenwerden in Miami

Ab dem 09.03.17 im Kino Bourbaki Black.

Nur Black nennt sich Chiron als er Ende 20 ist, im Drama von Barry Jenkins.

Seine Kindheit hat er in einem armen Viertel in Miami verbracht. Er redet nicht viel.

Als Ersatzfamilie für den 9-jährigen Chiron ist der Dealer seiner Mutter und dessen Freundin.

In der Highschool hat er ständig irgendwelche Schlägereien. Dort entdeckt er auch seine Zuneigung zu seinem Kumpel Kevin.

Der tritt nun überraschend wieder in sein Leben, um ihn zu besuchen. Ein Film, welcher den Golden Globe Award gewonnen hat und für acht Oscars nominiert wurde.