NON-Openair in Meggen Radio 3FACH empfiehlt:

NON-Openair 2017

am 22/23 September 2017 in Meggen Das NON ist ein kleines, aber feines Openair mit guter Musik. In gemütlichem Ambiente lädt es Wein- und Biertrinker, Musikliebhaber, Kinderwagenbesitzer und Anwohner ein, Live-Konzerte sowie eine Top Aussicht auf dem Bio-Weingut Sitenrain in Meggen zu geniessen. Dieses Jahr lockt das NON-Openair besonders mit einem richtig tollen Lineup. Nebst den Lokal-Helden Gaia, Interstellar Supercops, Blind Butcher und co. werden sicher auch Jeans for Jesus die Besucher in ihren Bann ziehen.

Wie jedes Jahr zahlst du fürs NON-Openair keinen Eintritt!

Lass dich verzaubern!