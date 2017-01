quai4 markt geht neue wege Radio 3FACH empfiehlt:

Quai4 Wiedereröffnung

am 04. Februar 2017 (Symbolbild für die Abfüllstation) Der Quai4 Markt geht einen neuen Weg und möchte aufzeigen wie zeitgemässes Einkaufen im Quartierladen aussieht. Der Anbau ist verträglich, oft biologisch und regional damit die Transportwege möglichst kurz gehalten werden können und auf Verpackungen wird dank der neuen “Abfüllerei” wo möglich verzichtet. Es werden rund 100 Produkte in der Abfüllerei angeboten werden – Pasta, Reis, Mehl, Getreide, Nüsse und getrocknetes Obst – alles zum selber dosieren und ins eigene Einmachglas oder Tupperware abfüllen. Zum Probieren und Schlemmen wird auch ein Rahmenprogramm mit Musik und für die kleinen Cowgrils und Reiter warten Ponys darauf gertitten zu werden. All das und noch mehr gibts am 04.02 von 08-16 Uhr beim Quai4 Markt am Alpenquai4. Mehr Infos gibts HIER.