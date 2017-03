Roskilde Festival 2017 Radio 3FACH empfiehlt:

Roskilde Festival 2017

Vom 24.06.17 bis am 01.07.17 bei Roskilde, Dänemark Das Roskilde Festival ist eines der grössten Festivals in Europa und gibt es bereits seit 1971. Es spielen hauptsächlich skandinavische Musiker und Musikerinnen, vor allem aus dem Bereich des Pop, Rock, Metal, Electronic und Weltmusik, aber auch ein paar wenige internationale Bands. Dieses Jahr zum Beispiel Arcade Fire (CA) oder Lorde (NZ). Hier die gesamte Line Up:

Tickets in Euro findest du auf der Webseite: Ein kleiner Vorgeschmack:

The Lumineers (US) – Sleep On The Floor

Svin (DK) -How Deep Is Your Love