Bandcontest Sprungfeder 2017 Radio 3FACH empfiehlt:

Sprungfeder 2017

Vorrunde am 14.Oktober 2017

Finale am 2.Dezember 2017 im Konzerthaus Schüür Seit 1998 ist die Sprungfeder die Chance für junge Bands aus der Zentralschweiz. Der Nachwuchsbandcontest sucht jedes Jahr nach frischen, motivierten und talentierten Musikerinnen und Musiker. Die Teilnehmer können wichtige Erfahrungen sammeln und sich dabei mit anderen Interessierten aus der Zentralschweiz vernetzen.

Als Zuschauer erwartet dich ein Abend voller Abwechslung und Energie, denn die Bands werden sicher vollen Einsatz geben. Die Vorrunden der Sprungfeder finden alle am Samstag 14.Oktorber.2017 wie folgt statt:

STANS (Senkel):

Cabinets (NW) Riverstones (NW) ILL-EAGLE (NW) HORW (Zwischenbühne):

Stentorian Rant (LU) Acheronian Scar (LU) Ney-No (LU) HORW (Industrie45):

Kevin Guerreiro (SZ) Down Side Up (SZ) The Eye Of Apophis (SZ) LUZERN (Treibhaus):

Color (LU) Bikini Showers (LU) Lawrence Helle & His Funeral and Wedding Orkestar (LU) Das Finale steigt am 2.Dezember.2017 im Konzerthaus Schüür!