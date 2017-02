The Twilight Sad in der Schüür Radio 3FACH empfiehlt:

THE TWILIGHT SAD

Am 9. April in der Schüür Düsterhymnen und meterhohe Gitarrenwände aus Schottland: The Twilight Sad stehen für Gitarrenwände so dicht wie der Nebel der schottischen Highlands sowie für eine beeindruckende Mischung aus fragilem Post-Pop, Shoegaze, Wave und Noise-Rock. Mit Album Nummer vier tritt das Trio nun noch ein Stück weit aus ihrem selbst geschaffenen undurchdringlichen Sound-Dickicht heraus und präsentiert damit ihre vielleicht beste Songsammlung bisher. Auf der Bühne sind The Twilight Sad imponierend, verträumt, mysteriös – schlichtweg eine Wucht! Türöffnung EG-Bar: 19:00

Türöffnung Saal: 19:00

Eintritt: 28.00 Fr

Vorverkauf: Starticket Print@Home

Reservation: Tickets reservieren Ein Konzert im Rahmen unserer 50/50-Konzertreihe (Du und die Schüür machen halbe/halbe! 50/50 – 50% für dich, 50% für eine Begleitperson! Alle Infos zum ultimative Konzertabo gibt’s HIER! Bist du 3FACH-Member? Dann hast du Glück gehabt. Deine 3FACH-Memberkarte ist automatisch auch eine 50/50 Karte. Geil!). 3FACH-Member kannst du HIER werden. Mehr Infos zum Konzert findest du HIER.