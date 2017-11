$uicideboy$ im X-Tra Radio 3FACH empfiehlt:

$uicideboy$ & Special Guest

Am 26.Junuar 2018 im X-Tra in Zürich Eine Nacht voll gepackt mit ganz harten Beats. “Ruby da Cherry” und ” $lick $loth” bringen düsteren, bösen und hässigen Sound, gespickt mit viel Melancholie auf deine Ohren. Die beiden Cousins aus New Orleans sind seit 2014 zusammen als Musiker unterwegs. Mit ihrem Stil trafen sie genau den Zahn der Zeit. Dunkle Texte, die von Tod, Suizied, Depression und Drogen handeln, die besonders beim jüngeren Publikum extrem gut ankommen. Turn up ist vorprogrammiert! Radio 3FACH kann dir dieses Konzert auf jeden Fall sehr ans Herz legen und empfiehlt, möglichst schnell deine Tickets zu kaufen, bevor alle weg sind. Türöffung: 19:00

Beginn: 20:00

Preis: 47.-